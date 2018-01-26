Зрители "Дома-2" надеются, что Ксения Бородина сможет поднять рейтинги выпусков с "Острова любви"
Ксения Бородина отправилась на "Остров любви", где сменила свою коллегу Юлию Ефременкову. Фанаты телепроекта надеются, что опытной ведущей удастся сделать эфиры более интересными.
Зрители телешоу отмечают, что как только Бородина появилась на Лобном, участники сразу же активизировались, пытаясь больше рассуждать и обсуждать отношения каких-либо пар.
Можно привести в пример Андрея Денисова, который до сих пор не смог построить отношения с девушками на проекте, тем не менее молодой человек весьма словоохотлив, если речь заходит о тех, кто в любовных делах проявил себя более результативно, чем он сам. В данную когорту людей можно отнести и Ольгу Жарикову, действующую похожим образом.
Зрители пока не могут даже представить, как Ксения Бородина будет поднимать рейтинги выпусков с островов, ведь многие считают, что находящиеся участники там являются довольно скучными, и за ними наблюдать совсем не хочется. Всё же надежда остаётся на то, что ведущая, которая работает в системе скандального проекта уже долгих 14 лет, найдёт решение этой непростой задачи.
Зрители телешоу отмечают, что как только Бородина появилась на Лобном, участники сразу же активизировались, пытаясь больше рассуждать и обсуждать отношения каких-либо пар.
Можно привести в пример Андрея Денисова, который до сих пор не смог построить отношения с девушками на проекте, тем не менее молодой человек весьма словоохотлив, если речь заходит о тех, кто в любовных делах проявил себя более результативно, чем он сам. В данную когорту людей можно отнести и Ольгу Жарикову, действующую похожим образом.
Зрители пока не могут даже представить, как Ксения Бородина будет поднимать рейтинги выпусков с островов, ведь многие считают, что находящиеся участники там являются довольно скучными, и за ними наблюдать совсем не хочется. Всё же надежда остаётся на то, что ведущая, которая работает в системе скандального проекта уже долгих 14 лет, найдёт решение этой непростой задачи.