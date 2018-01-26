Зрители "Дома-2" надеются, что Ксения Бородина сможет поднять рейтинги выпусков с "Острова любви"

Зрители телешоу отмечают, что как только Бородина появилась на Лобном, участники сразу же активизировались, пытаясь больше рассуждать и обсуждать отношения каких-либо пар.Можно привести в пример Андрея Денисова, который до сих пор не смог построить отношения с девушками на проекте, тем не менее молодой человек весьма словоохотлив, если речь заходит о тех, кто в любовных делах проявил себя более результативно, чем он сам. В данную когорту людей можно отнести и Ольгу Жарикову, действующую похожим образом.Зрители пока не могут даже представить, как Ксения Бородина будет поднимать рейтинги выпусков с островов, ведь многие считают, что находящиеся участники там являются довольно скучными, и за ними наблюдать совсем не хочется. Всё же надежда остаётся на то, что ведущая, которая работает в системе скандального проекта уже долгих 14 лет, найдёт решение этой непростой задачи.