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NASA присоединятся к программе России по имитации полетов в космос
NASA присоединятся к уникальному эксперименту Роскосмоса, имитирующего продолжительный полет в космическое пространство SIRIUS. Научные работы продлятся год, когда российские и американские космонавты планируют жить в изоляции, как при полете в Дальний космос.

NASA присоединятся к программе России по имитации полетов в космос


Таким образом эксперты проверят готовность человечества к далеким экспедициям, в том числе на околоземную станцию будущего Deep Space Gateway. Ученые подчеркивают, что ведомства достигли внушительных договоренностей, хотя между государствами много разногласий, пишут "Известия".

Международный экипаж будет состоять из 6 человек. Роскосмос предполагал проведение одного исследования длительностью в год, однако NASA предложили дополнить проект еще двумя программами, каждая из которых продлится год. Все устные договоренности теперь нужно закрепить документально. Gateway - российско-американский проект, первый модуль которого запустят в 2022 году.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 12:28
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