NASA присоединятся к программе России по имитации полетов в космос

Таким образом эксперты проверят готовность человечества к далеким экспедициям, в том числе на околоземную станцию будущего Deep Space Gateway. Ученые подчеркивают, что ведомства достигли внушительных договоренностей, хотя между государствами много разногласий, пишут "Известия".Международный экипаж будет состоять из 6 человек. Роскосмос предполагал проведение одного исследования длительностью в год, однако NASA предложили дополнить проект еще двумя программами, каждая из которых продлится год. Все устные договоренности теперь нужно закрепить документально. Gateway - российско-американский проект, первый модуль которого запустят в 2022 году.