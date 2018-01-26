NASA присоединятся к программе России по имитации полетов в космос
NASA присоединятся к уникальному эксперименту Роскосмоса, имитирующего продолжительный полет в космическое пространство SIRIUS. Научные работы продлятся год, когда российские и американские космонавты планируют жить в изоляции, как при полете в Дальний космос.
Таким образом эксперты проверят готовность человечества к далеким экспедициям, в том числе на околоземную станцию будущего Deep Space Gateway. Ученые подчеркивают, что ведомства достигли внушительных договоренностей, хотя между государствами много разногласий, пишут "Известия".
Международный экипаж будет состоять из 6 человек. Роскосмос предполагал проведение одного исследования длительностью в год, однако NASA предложили дополнить проект еще двумя программами, каждая из которых продлится год. Все устные договоренности теперь нужно закрепить документально. Gateway - российско-американский проект, первый модуль которого запустят в 2022 году.
Таким образом эксперты проверят готовность человечества к далеким экспедициям, в том числе на околоземную станцию будущего Deep Space Gateway. Ученые подчеркивают, что ведомства достигли внушительных договоренностей, хотя между государствами много разногласий, пишут "Известия".
Международный экипаж будет состоять из 6 человек. Роскосмос предполагал проведение одного исследования длительностью в год, однако NASA предложили дополнить проект еще двумя программами, каждая из которых продлится год. Все устные договоренности теперь нужно закрепить документально. Gateway - российско-американский проект, первый модуль которого запустят в 2022 году.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 12:28