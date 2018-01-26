Роспотребнадзор: Российские туристы в 3 раза чаще привозят вирусы из-за границы

Для блокировки распространения вирусов по России эксперты Роспотребнадзора проверяют туристов из неблагополучных регионов, пишет портал газеты "Известия". В 2017 году экспертам ведомства удалось выявить около 3 тыс. инфицированных россиян, в том числе заболевших на отдыхе вирусом Коксаки. Для старта эпидемии достаточно всего одного разносчика заболевания.В 2018 году продолжается фиксация инфицированных лиц, приехавших с отдыха в Азии, Доминикане, Мальдивах и Китае. Среди основных болезней распространены малярия, холера, чума, желтая лихорадка, вирус Зика и Эбола, а также менингит. Впрочем, проверки в аэропортах и пунктах прибытия недостаточно, считают эксперты. Нужна массовая вакцинация.