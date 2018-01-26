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Курс валют на 26.01.2018

Эксперты: Рубль продолжит рост на фоне слабого доллара до апреля
Согласно прогнозам специалистов, рубль продолжит свое укрепление на фоне слабеющего доллара до апреля 2018 года, когда американская валюта должна опуститься ниже психологической отметки в районе 50 руб.

Эксперты: Рубль продолжит рост на фоне слабого доллара до апреля


Впрочем, аналитики подчеркивают, что дело не столько в сильной российской валюте, сколько в слабом долларе, когда американская валюта ослабла по отношению ко всем мировым платежным средствам, а стоимость барреля черного золота подскочила до $71, передает портал "Известий".

Падение доллара проходило на фоне экономического форума в Давосе, где министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что слабая национальная валюта полезна для США, особенно - для экспортеров продукции. Дешевый доллар - стимул внешней торговли, убежден министр. Аналитики считают, что Америка выходит на путь валютной и торговой войны, однако никто не знает, сколько продлится данный период протекционизма президента США Дональда Трампа.
dzen / Экономика / Главные новости
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 11:56
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