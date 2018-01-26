Эксперты: Рубль продолжит рост на фоне слабого доллара до апреля

Впрочем, аналитики подчеркивают, что дело не столько в сильной российской валюте, сколько в слабом долларе, когда американская валюта ослабла по отношению ко всем мировым платежным средствам, а стоимость барреля черного золота подскочила до $71, передает портал "Известий".Падение доллара проходило на фоне экономического форума в Давосе, где министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что слабая национальная валюта полезна для США, особенно - для экспортеров продукции. Дешевый доллар - стимул внешней торговли, убежден министр. Аналитики считают, что Америка выходит на путь валютной и торговой войны, однако никто не знает, сколько продлится данный период протекционизма президента США Дональда Трампа.