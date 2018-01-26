В США двух мальчиков обвинили в убийстве огромного количества пчел

На действия двух подростков пожаловался фермер, владелец «Дикого холма». Он рассказал, что парни в зимние морозные дни стучали по ульям и выгоняли на морозный воздух пчел, совершенно не готовых к таким низким температурам. Таким варварским способом двум хулиганам удалось погубить огромное количество медоносных пчел.За подобное преступление предусматривается наказание до 10 000 долларов штрафа и 10 лет тюремного заключения. Скорее всего, беря во внимание возраст подозреваемых, дело отдадут в суд по делам несовершеннолетних.К слову, специалисты предупреждают, что нужно остановить тотальное уменьшение численности пчел, а для этого нужно немедленно действовать.