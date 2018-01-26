В Екатеринбурге школьнику запретили обедать вместе с одноклассниками

О ситуации, возникшей в стенах учебного заведения, поведала в Facebook мать подростка. По ее словам, намекали школьнику на это давно, а теперь объяснили прямым текстом: «не садись с нами кушать за одним столом». Семья ученика числилась как многодетная, но после обстоятельства изменились, семья утратила статус "многодетной" , а ребенок - возможность получать льготные обеды. Спустя время было решено, что он будет приносить еду из дому и обедать вместе со всеми. Однако вскоре классный руководитель попросила ребенка больше не садиться за один стол с одноклассниками, а то ее «ругает директор».Прокуратуру Свердловской области заинтересовало подобное школьное «нововведение». В ходе прокурорской проверки руководство школы будет опрошено. Также учебное заведение пройдет проверку на соблюдение всех санитарных норм.