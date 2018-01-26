АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Проклятие Вишну: Незримые стражи сокровищ индийского храма Падманабхасвами веками преследуют неразумных грабителей
EUR 69.46 USD 55.93
Курс валют на 26.01.2018

Том Круз завел аккаунт в Instagram
Том Круз недавно стал хозяином собственной странички в Instagram. Кроме Instagram у известного артиста есть и другие аккаунты, в том числе и во «ВКонтакте».
Том Круз завел аккаунт в Instagram


Создав свой аккаунт в Instagram, Том Круз сразу разместил там две публикации, посвященные съемкам в шестом продолжении полюбившейся «Миссия невыполнима». Круз добавил пост, где признается, что имеет большие надежды на новую картину и призвал фанатов готовиться к выходу продолжения «Миссии».

На страницу Тома моментально поспешили фанаты и подписчики. Спустя каких-то 9 часов публикации актера набрали больше сотни тысяч «мне нравится», а сам аккаунт – более 600 подписчиков.

Администрация соцсети подтверждает подлинность звездной страницы.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 11:24
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Lady Gaga покорила фолловеров Instagram фото на
На продажу выставлен бронированный автобус
Лиза Полыгалова бросила Ивана Барзикова, потому
Мадонна удивила Instagram некрасивым снимком
Курбан Омаров научился контролировать свою
Ученые: В древности на поверхности Марса текли
Просмотреть все новости