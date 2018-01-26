Том Круз завел аккаунт в Instagram

Создав свой аккаунт в Instagram, Том Круз сразу разместил там две публикации, посвященные съемкам в шестом продолжении полюбившейся «Миссия невыполнима». Круз добавил пост, где признается, что имеет большие надежды на новую картину и призвал фанатов готовиться к выходу продолжения «Миссии».На страницу Тома моментально поспешили фанаты и подписчики. Спустя каких-то 9 часов публикации актера набрали больше сотни тысяч «мне нравится», а сам аккаунт – более 600 подписчиков.Администрация соцсети подтверждает подлинность звездной страницы.