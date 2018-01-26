Ученые рассказали, что люди находятся под влиянием генов, не унаследованных от своих родителей

Ключом к исследованию, опубликованному в журнале Science, стал набор данных о 20 000 исландцев и их родителях, данных не только генетических, но и с информацией о достижениях в сфере образования. Ученые выяснили, что влияние генов, которые не были переданы ребенку, отвечает примерно 30% силы влияния тех, что унаследованы от родителей и имели проявление в образовательных достижениях.Генетическое воспитание во многих отношениях является интуитивной концепцией. «Каждый понимает, что воспитание важно, и разные родители предоставляют разные виды воспитания», – объяснил автор исследования Августин Конг, исследователь геномики Оксфордского университета. То, как родитель воспитывает ребенка, связано с поведением самого родителя, что в свою очередь зависит от его генов.Данное исследование полезно для ученых, интересующихся вопросом сосуществования генетики и воспитания. Что касается будущих исследований, «лучшая аналогия, о которой я могу думать, это физика, – говорит Августин Конг. – Если вы обнаружите новую силу, это может произвести эффект на все, и я убежден, что генетическое воспитание повлияет почти на все проблемы, связанные с генетикой».