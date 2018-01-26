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Ученые рассказали, что люди находятся под влиянием генов, не унаследованных от своих родителей
Ученые провели исследование и описали, как гены, которые человек не унаследует от своих родителей, несмотря ни на что, влияют на него.
Ученые рассказали, что люди находятся под влиянием генов, не унаследованных от своих родителей


Ключом к исследованию, опубликованному в журнале Science, стал набор данных о 20 000 исландцев и их родителях, данных не только генетических, но и с информацией о достижениях в сфере образования. Ученые выяснили, что влияние генов, которые не были переданы ребенку, отвечает примерно 30% силы влияния тех, что унаследованы от родителей и имели проявление в образовательных достижениях.

Генетическое воспитание во многих отношениях является интуитивной концепцией. «Каждый понимает, что воспитание важно, и разные родители предоставляют разные виды воспитания», – объяснил автор исследования Августин Конг, исследователь геномики Оксфордского университета. То, как родитель воспитывает ребенка, связано с поведением самого родителя, что в свою очередь зависит от его генов.

Данное исследование полезно для ученых, интересующихся вопросом сосуществования генетики и воспитания. Что касается будущих исследований, «лучшая аналогия, о которой я могу думать, это физика, – говорит Августин Конг. – Если вы обнаружите новую силу, это может произвести эффект на все, и я убежден, что генетическое воспитание повлияет почти на все проблемы, связанные с генетикой».
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 00:18
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