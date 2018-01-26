АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Проклятие Вишну: Незримые стражи сокровищ индийского храма Падманабхасвами веками преследуют неразумных грабителей
EUR 69.46 USD 55.93
Курс валют на 26.01.2018

Глюкоза ожидает третьего ребенка
По заверению журналистов, Наталья Чистякова-Ионова, которую все больше знают, как Глюкоза беременна в третий раз. До этого знаменитость неоднократно говорила, что будет безумно рада очередному пополнению в их семье и как оказалось, совсем скоро это радостное событие должно произойти.

Глюкоза ожидает третьего ребенка


Свои долгожданные новогодние каникулы исполнительница проводит на Гоа, но к большому удивлению, в ее ленте с завидным постоянством появляются фотоснимки прошлых лет. Например, шикарный купальный костюм золотого оттенка фанаты сообщили, что видели его в 2014 году, а фото в белом купальнике на берегу моря был сделан в 2016 году.

Следуя данной логике, многие пользователи подозревают, что Глюкоза не собирается делиться радостной новостью со своими подписчиками, хотя именно такой ход действий наводит только на такие мысли. Ход рассуждений СМИ довольно прост: ведь каждой девушке сложно отказаться от новых эффектных фотографий, тем более, если она находится на берегу моря или океана и может без проблем сделать новую фотографию. Но если у этого человека изменилась фигура, а в данном случае появился животик, то становится очевидным, зачем нужно было выкладывать старые фотоснимки.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 11:16
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Lady Gaga покорила фолловеров Instagram фото на
На продажу выставлен бронированный автобус
Лиза Полыгалова бросила Ивана Барзикова, потому
Мадонна удивила Instagram некрасивым снимком
Курбан Омаров научился контролировать свою
Ученые: В древности на поверхности Марса текли
Просмотреть все новости