Глюкоза ожидает третьего ребенка

Свои долгожданные новогодние каникулы исполнительница проводит на Гоа, но к большому удивлению, в ее ленте с завидным постоянством появляются фотоснимки прошлых лет. Например, шикарный купальный костюм золотого оттенка фанаты сообщили, что видели его в 2014 году, а фото в белом купальнике на берегу моря был сделан в 2016 году.Следуя данной логике, многие пользователи подозревают, что Глюкоза не собирается делиться радостной новостью со своими подписчиками, хотя именно такой ход действий наводит только на такие мысли. Ход рассуждений СМИ довольно прост: ведь каждой девушке сложно отказаться от новых эффектных фотографий, тем более, если она находится на берегу моря или океана и может без проблем сделать новую фотографию. Но если у этого человека изменилась фигура, а в данном случае появился животик, то становится очевидным, зачем нужно было выкладывать старые фотоснимки.