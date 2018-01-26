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Google сохранил удаленную фотографию обнаженной Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски на днях опубликовала «голый» снимок, а потом решила его удалить. Но удаленное фото осталось в памяти Google.
Google сохранил удаленную фотографию обнаженной Эмили Ратаковски


Для известной модели не редкость сниматься обнаженной, а после выкладывать эти фотографии в Сеть. Также девушка не стесняется публиковать эротические фото профессиональных фотосессий. Так и на этот раз: Ратаковски поделилась снимком, где она лежит на животе абсолютно голая. Через пару минут почему-то передумав, модель удалила эту фотографию со своей страницы. Но, как оказалось, не из памяти Google, о чем Ратаковски и не подозревала.

То есть, и теперь по запросу в поисковике можно отыскать удаленный снимок. Эмили ничего не может сказать по этому поводу: или из фанатов кто-то успел скачать фото, или просто выложил в Сеть скриншот.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 10:40
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