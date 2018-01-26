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Гадалка предсказала, скорый статус "папы" Сергею Семенову
Недавно зажегшаяся звезда Сергей Семенов, по совместительству являющийся и насильником Дианы Шурыгиной, сейчас на слуху едва ли не больше, чем его «жертва».
Гадалка предсказала, скорый статус "папы" Сергею Семенову


Едва выйдя на волю Сергей Семенов, обвиненный в изнасиловании Шурыгиной, оказался нарасхват: вопросы журналистов, участие в ТВ-шоу, фото с известными людьми.

Издание Dni.Ru, задав себе вопрос: а не ждет ли Сергея такая же слава, как и его жертву, обратилась с вопросом о будущем Семенова к гадалке. Женщина-медиум рассказала, что и Диана, и Сергей, и их близкое окружение обрело популярность благодаря топовой теме. Но эта их слава продлится до поры до времени.

Гадалка увидела и большее: знаменитостью Семенов не станет, он будет человеком среднего материального достатка и проживет обычную жизнь. По словам гадалки, ему выпадает две семьи и дети. Медиум увидела Сергея человеком, притягивающим к себе проблемы, однако заверила, что в такую передрягу как с Шурыгиной герой ее гаданий больше не попадет.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 11:08
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