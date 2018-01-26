Гадалка предсказала, скорый статус "папы" Сергею Семенову

Едва выйдя на волю Сергей Семенов, обвиненный в изнасиловании Шурыгиной, оказался нарасхват: вопросы журналистов, участие в ТВ-шоу, фото с известными людьми.Издание Dni.Ru, задав себе вопрос: а не ждет ли Сергея такая же слава, как и его жертву, обратилась с вопросом о будущем Семенова к гадалке. Женщина-медиум рассказала, что и Диана, и Сергей, и их близкое окружение обрело популярность благодаря топовой теме. Но эта их слава продлится до поры до времени.Гадалка увидела и большее: знаменитостью Семенов не станет, он будет человеком среднего материального достатка и проживет обычную жизнь. По словам гадалки, ему выпадает две семьи и дети. Медиум увидела Сергея человеком, притягивающим к себе проблемы, однако заверила, что в такую передрягу как с Шурыгиной герой ее гаданий больше не попадет.