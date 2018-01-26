Гаянэ Багдасарян опубликовала сексуальный видеоролик в коротеньком платье

Как стало известно, этот ролик снимался в Таиланде, а точнее на острове Самуи. На данном видеоролике Гаянэ Багдасарян позирует перед объективом видеокамеры в коротеньком голубом платье и стоит спиной к камере. На этом снимке наряд знаменитости еле прикрывает внушительный бюст красотки, а под нарядом прекрасно выделяется попа, ноги у девушки практически полностью оголены. Телезвезда выполняет некоторые сексуальные движения, обнажая при этом спину и показывая все прелести своей привлекательной фигуры.Новый видеоролик поверг в шок ее поклонников и вызвал ураган положительных эмоций. Им понравилась идея девушки, и пользователи несколько раз пересматривали это видео.Данная публикация молниеносно облетела весь интернет и сумела насобирать больше 61 тысячи лайков и множество положительных отзывов и комментариев. А представители сильной половины не перестают осыпать девушку комплиментами.