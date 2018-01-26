АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Проклятие Вишну: Незримые стражи сокровищ индийского храма Падманабхасвами веками преследуют неразумных грабителей
EUR 69.46 USD 55.93
Курс валют на 26.01.2018

Гаянэ Багдасарян опубликовала сексуальный видеоролик в коротеньком платье
Знаменитая модель Гаянэ Багдасарян выставила на всеобщий обзор видеоролик, где она красуется в облегающем коротком платье. Данный снимок девушка опубликовала на своей личной страничке в интернете.

Гаянэ Багдасарян опубликовала сексуальный видеоролик в коротеньком платье


Как стало известно, этот ролик снимался в Таиланде, а точнее на острове Самуи. На данном видеоролике Гаянэ Багдасарян позирует перед объективом видеокамеры в коротеньком голубом платье и стоит спиной к камере. На этом снимке наряд знаменитости еле прикрывает внушительный бюст красотки, а под нарядом прекрасно выделяется попа, ноги у девушки практически полностью оголены. Телезвезда выполняет некоторые сексуальные движения, обнажая при этом спину и показывая все прелести своей привлекательной фигуры.

Новый видеоролик поверг в шок ее поклонников и вызвал ураган положительных эмоций. Им понравилась идея девушки, и пользователи несколько раз пересматривали это видео.

Данная публикация молниеносно облетела весь интернет и сумела насобирать больше 61 тысячи лайков и множество положительных отзывов и комментариев. А представители сильной половины не перестают осыпать девушку комплиментами.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 10:10
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Lady Gaga покорила фолловеров Instagram фото на
На продажу выставлен бронированный автобус
Лиза Полыгалова бросила Ивана Барзикова, потому
Мадонна удивила Instagram некрасивым снимком
Курбан Омаров научился контролировать свою
Ученые: В древности на поверхности Марса текли
Просмотреть все новости