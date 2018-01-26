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Ozone Gaming анонсировала игровую мышь Exon V30
Компания Ozone Gaming собирается вывести на рынок свое новое игровое устройство – мышь Exon V30. Таким образом, уже в первой половине февраля гаджет должен появиться в продаже.

Ozone Gaming анонсировала игровую мышь Exon V30


Разработчики отмечают, что новое устройство ввода-вывода данных должно подойти как любителям, а так и профессионалам в области компьютерных игр. Известно, что сенсорный датчик PixArt PMW 3325 позволит моментально изменять значение точек на дюйм в диапазоне от 250 до 5000 DPI.

Exon V30 обладает поддержкой программирования кнопок под пользовательские настройки. Таким образом, разработчики внедрили встроенную память на 128 Кбайт для сохранения данных. Всего в устройстве имеется шесть рабочих кнопок.

Приятный внешний вид обеспечит RGB-подсветка с поддержкой 16,8 миллиона цветов. Сообщается, что мышь должна быть совместима со всеми версиями ОС Windows.

Предварительная цена Ozone Exon V30 находится в районе 40 евро.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:45
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