1 февраля выходит на рынок смартфон Moto X4

Известно, что смартфон Moto X4 должен получить уже 6 гигабайт оперативной памяти вместо трех или четырех. Старая комплектация с таким параметрами появилась в продаже в конце лета прошлого года.Обновленное устройство оснастили 5,2-дюймовой IPS-матрицей. Разрешение изображения на таком дисплее будет на уровне 1920 х 1080 пикселей, то есть Full HD. Сам экран защищен специальным покрытием Corning Gorilla Glass. Также Moto X4 получил двойную основную камеру с разрешением сенсоров 12 и 8 Мп. Разрешение фронтального модуля составит 16 Мп. Не стоит забывать за дактилоскопический сканер.Процессор девайса будет 8-ядерным. В основу аппаратуры лег чип Qualcomm Snapdragon 630 с графическим ускорителем Adreno 508. Объем памяти на встроенном носителе составит 64 Гб. Емкость аккумулятора достигает отметки в 3 тысяч мАч. К нему также прилагается опция быстрой зарядки.Корпус новинки защитит внутренности от воды и пыли.