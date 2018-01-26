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Dell готовит компьютеры Chromebook 5000 Series
Американский производитель электроники Dell готовит к выходу поколение портативных компьютеров Chromebook 5000 Series. Устройства получат усиленную защитную комплектацию, которая сохранит аппаратное обеспечение от падений с высоты до 120 метров.

Dell готовит компьютеры Chromebook 5000 Series


Так девайсы Chromebook 5190 будут выполнены в стиле гибридных портативных компьютеров. Крышка устройства будет вертеться на 360 градусов, и превращать конструкцию в планшет. Разработчики утверждают, что ПК отлично подойдут студентам. Их «начинят» 11,6-дюймовым дисплеем и усиленным корпусом для предотвращения повреждений при падении с высоты до 120 м.

В аппаратную основу заложен процессор Intel Celeron, при этом количество ядер будет составлять 2 или 4 штуки. Устройство оснащено портом USB Type-C, а также имеет в комплектации перо для сенсорного ввода. Стоит также выделить 13 часов автономной работы от аккумулятора. Остальные характеристики станут известными позже.

В феврале Chromebook 5000 Series выйдет на рынок за 290 долларов.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:07
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