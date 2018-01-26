Современный мозг и присущее современному человеку поведение появились 40 тысяч лет назад

Исследуя размер черепа представителей Homo Sapiens, которые жили 300 тысячи лет назад, ученые пришли к заключению, что размер их мозга был почти таким же, как у нас. Исходя из этого, следует полагать, что от размера мозга ничего не зависит, поэтому исследователи решили отыскать другие параметры.По видимым причинам внешний вид мозга сравнить было невозможно, поэтому ученые из Лейпцига предложили альтернативу: изучить последовательность изменения формы черепа. Для изучения взяли образцы 20 черепов Homo sapiens, 8 черепов Homo erectus, 8 черепов неандертальцев и 89 черепов современного человека.В результате выяснилось, что современный мозг сформировался примерно 100-35 тыс. лет назад, во времена Homo sapiens. По предварительным данным было известно, что 40 тыс. лет назад Sapiens начали активно развивать язык, творчество и другие аспекты, присущие современному человеку.