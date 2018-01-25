Развитие инфраструктуры мешает природному движению животных, предупреждают ученые

«Масштабы эффектов, которые мы наблюдали, были действительно удивительными: сокращение движения в 10-дневном масштабе, падение в процентах было просто феноменальным: в некоторых случаях мы наблюдали десятикратное снижение движения», - сказал Уильям Фаган, профессор и председатель из отдела биологии УМД и соавтором исследования.

Большинство млекопитающих ежедневно преодолевают разные расстояния в поисках пищи, приюта или партнера. В общем, крупные млекопитающие, такие как зебра, движутся на большие расстояния, в то время как более мелкие млекопитающие, такие как зайцы, покрывают более короткие расстояния. В этом исследовании ученые сопоставили данные GPS-отслеживания движения 803 отдельных животных, представляющих 57 видов млекопитающих со всего мира.Команда также оценивала движения каждого вида в различных временных масштабах от часа до 10 дней. При более коротких временных масштабах менее чем на один день измененные человеком ландшафты не оказали существенного влияния на движение большинства видов. Однако для наблюдений в пределах от дня до 10 дней большинство видов сокращали свои расстояния на пути в среднем по меньшей мере наполовину. Человеческая инфраструктура, такая как дороги, здания, мосты и заборы, создает физические барьеры для движения животных.Хотя некоторые виды могут справиться с уменьшенным движением в менее диких ландшафтах, исследователи отмечают, что движение также важно для экосистемы в целом. Ограниченное движение может нарушать пищевые сети, сокращать распространение семян растений и мешать транспортировке питательных веществ, содержащихся в отходах животных и хищных целях.