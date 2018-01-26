Burger King объясняет на примере вопперов о необходимости сетевого нейтралитета

Сюжет видео показывает ситуацию с покупателями, одного из ресторанов Burger King. Здесь была введена система, которая ставила условия покупателю ждать свой заказ максимально долго, если им была заплачена минимальная цена за воппер. Но была и другая сторона условия - чем больше будет заплачено за свой заказ, тем быстрее сотрудники принесут еду.По такому принципу построят свою работу американские операторы, если будет отменен сетевой нейтралитет. То есть, при внесении дополнительной оплаты пользователи получают более скоростной доступ к заранее определенным ресурсам.Озвученный принцип сетевой нейтральности, был отменен в декабре месяце 2017 года в США. У игроков рынка есть опасения, что при отказе от сетевой нейтральности, нарушится принцип необходимой конкуренции на рынке IT. В свою очередь, The Verge подчеркивает, что вероятна возможность по навязыванию контента, наиболее выгодного для компании.