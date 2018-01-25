Ученые обнаружили старейшие известные науке человеческие окаменелости за пределами Африки

«Удивительная находка дает ясные доказательства того, что наши предки впервые мигрировали из Африки гораздо раньше, чем мы думали. Это также означает, что современные люди потенциально могли встречаться и взаимодействовать в течение более длительного периода времени с другими архаичными группами людей, предоставляя больше возможностей для культурного и биологические обмены». – рассказал Рольф Квам, профессор антропологии Университета Бингемтона и соавтор исследования

Окаменелость, верхняя челюсть с несколькими зубами, была найдена на участке под названием Мислия в Израиле, одном из нескольких доисторических пещерных мест, расположенных на горе Кармель. Несколько методов датирования, применяемых к археологическим материалам и самой ископаемой, указывают на то, что челюстная кость составляет 175 000-200 000 лет, оттесняя современную миграцию человека из Африки не менее чем через 50 000 лет.Исследователи проанализировали останки ископаемых, полагаясь на микроскопы и 3D-виртуальные модели, и сравнили их с другими ископаемыми гомининами из Африки, Европы и Азии.Археологические данные показывают, что жители пещеры Мислия были охотниками на крупные виды дичи, контролировали производство огня и были связаны с комплектом инструментов раннего среднего палеолита, аналогичным тому, который был найден у самых ранних современных людей в Африке.В то время как в Африке обнаружены более старые ископаемые современные люди, сроки и пути современной миграции людей из Африки являются ключевыми проблемами для понимания эволюции нашего собственного вида, говорят исследователи. Регион Ближнего Востока представляет собой крупный коридор для миграции гомининов во время плейстоцена и был занят в разное время как современными людьми, так и неандертальцами.Это новое открытие открывает двери для демографической замены или генетической примеси с местным населением раньше, чем считалось ранее, сообщают исследователи. Несколько недавних археологических и ископаемых открытий в Азии также отталкивают первое появление современных людей в регионе и, следовательно, миграцию из Африки.