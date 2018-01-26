В мае будет представлена операционная система Android Pineapple

Интересно, что теперь разработчики операционных систем Android решили взять название тропического фрукта, поскольку Pineapple переводится как «ананас». «Ананасовая» операционная система от американской корпорации будет представлена в рамках конференции Google I/O, которая проводится каждый год. Так в этом году мероприятие пройдет с 8 по 10 мая в штате Калифорния в Маунтин-Вью.На данный момент эксперты не очень понимают целесообразность таких действий от правления компании Google. Стоит отметить, что последняя на сегодняшний день операционная система Android Oreo не настолько разошлась по устройствам, чтобы ей так быстро можно было предоставлять последователя. Как бы там ни было, все станет известно уже на конференции.