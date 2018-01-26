В мае будет представлена операционная система Android Pineapple
Стало известно, что компания Google собирается представить в конце весны новую операционную систему для мобильной электроники. Таким образом, в мае пользователям анонсируют ОС Android Pineapple.
Интересно, что теперь разработчики операционных систем Android решили взять название тропического фрукта, поскольку Pineapple переводится как «ананас». «Ананасовая» операционная система от американской корпорации будет представлена в рамках конференции Google I/O, которая проводится каждый год. Так в этом году мероприятие пройдет с 8 по 10 мая в штате Калифорния в Маунтин-Вью.
На данный момент эксперты не очень понимают целесообразность таких действий от правления компании Google. Стоит отметить, что последняя на сегодняшний день операционная система Android Oreo не настолько разошлась по устройствам, чтобы ей так быстро можно было предоставлять последователя. Как бы там ни было, все станет известно уже на конференции.
Интересно, что теперь разработчики операционных систем Android решили взять название тропического фрукта, поскольку Pineapple переводится как «ананас». «Ананасовая» операционная система от американской корпорации будет представлена в рамках конференции Google I/O, которая проводится каждый год. Так в этом году мероприятие пройдет с 8 по 10 мая в штате Калифорния в Маунтин-Вью.
На данный момент эксперты не очень понимают целесообразность таких действий от правления компании Google. Стоит отметить, что последняя на сегодняшний день операционная система Android Oreo не настолько разошлась по устройствам, чтобы ей так быстро можно было предоставлять последователя. Как бы там ни было, все станет известно уже на конференции.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:15