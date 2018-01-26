В Интернет попали снимки нового смартфона Doogee Mix 3

В целом на рынок смартфонов выходят довольно неплохие китайские устройства. На этот раз эксперты считают, что следующей интересной новинкой станет именно Doogee Mix 3. Ожидается, что он даже сможет успокоить пользователей, которые не имеют возможности себе позволить приобрести iPhone X и Samsung Galaxy S9.Главной особенностью такого девайса станет его выдвижная основная камера. С ее помощью пользователь сможет делать очень четкие снимки, при этом на сегодняшний день подобным техническим решением пока не похвастался ни один смартфон.Подробная информация о цене и технических параметрах должна появиться ближе к официальному анонсу.