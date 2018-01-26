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В России первый раз за всю историю признали однополый брак
Впервые за все время в России был признан брак между двумя однополыми людьми на официальном уровне. Евгений Войцеховский и Павел Стоцко заключили свой брак в начале января в Копенгагене, так как там такие бракосочетания легальны.

Все необходимые документы подтверждающие брак и их переводы, заверенные у нотариуса, они привезли в Москву, где им и был поставлен штамп в паспортах. Мужчины рассказали, что работник Загса без каких-либо вопросов поставил штамп и даже не изменил своего выражения лица.
Напомним, что браки, которые заключают жители РФ в другой стране официально признаются и в России.
В России первый раз за всю историю признали однополый брак

В 2014 уже был похожий случай, но тогда брак заключался в Санкт-Петербурге. Брак заключали между девушкой и трансгендером, но такое бракосочетание было возможным, так как трансгендер по документам еще был мужчиной, хотя фактически был уже женщиной.
Общество
Добавил: Oleneva Сегодня, 09:15
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