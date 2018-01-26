В России первый раз за всю историю признали однополый брак

Все необходимые документы подтверждающие брак и их переводы, заверенные у нотариуса, они привезли в Москву, где им и был поставлен штамп в паспортах. Мужчины рассказали, что работник Загса без каких-либо вопросов поставил штамп и даже не изменил своего выражения лица.Напомним, что браки, которые заключают жители РФ в другой стране официально признаются и в России.В 2014 уже был похожий случай, но тогда брак заключался в Санкт-Петербурге. Брак заключали между девушкой и трансгендером, но такое бракосочетание было возможным, так как трансгендер по документам еще был мужчиной, хотя фактически был уже женщиной.