Интернет заполонили порнографические видео с участием знаменитостей мирового масштаба
В Сети разгорелся ужасный скандал из-за того, что в Интернете начало появляться множество фейковых порнографических роликов с участием знаменитостей. Многие принимали эти видео за подлинные, но они были созданы с помощью новых технологий. Теперь любой желающий может создать ролик, в котором будет участвовать какой угодно человек.
Такой информацией поделился разработчик данной программы. Он рассказал о том, что создал алгоритм с помощью которого любой человек сможет создать порнографический ролик с участием любого человека, в том числе и звезды. Он признался, что создавать такие ролики – его любимое хобби. После такой информации пользователи бросились создавать подобные видео и выкладывать их в Интернет. Удивительно, но данное приложение все еще доступно для скачивания абсолютно всем, оно даже обучает новичков, не знающих что делать.
Ложное видео можно создать всего за несколько часов. Специалисты считали подобное приложение простым развлечением и не видели ничего ужасного, но сейчас видео так много, что эксперты боятся, что фальшивые новости будет сложно отличить от настоящих.
Такой информацией поделился разработчик данной программы. Он рассказал о том, что создал алгоритм с помощью которого любой человек сможет создать порнографический ролик с участием любого человека, в том числе и звезды. Он признался, что создавать такие ролики – его любимое хобби. После такой информации пользователи бросились создавать подобные видео и выкладывать их в Интернет. Удивительно, но данное приложение все еще доступно для скачивания абсолютно всем, оно даже обучает новичков, не знающих что делать.
Ложное видео можно создать всего за несколько часов. Специалисты считали подобное приложение простым развлечением и не видели ничего ужасного, но сейчас видео так много, что эксперты боятся, что фальшивые новости будет сложно отличить от настоящих.
Общество / Технологии / ШоуБиз
Добавил: Oleneva Сегодня, 08:30