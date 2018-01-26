Интернет заполонили порнографические видео с участием знаменитостей мирового масштаба

Такой информацией поделился разработчик данной программы. Он рассказал о том, что создал алгоритм с помощью которого любой человек сможет создать порнографический ролик с участием любого человека, в том числе и звезды. Он признался, что создавать такие ролики – его любимое хобби. После такой информации пользователи бросились создавать подобные видео и выкладывать их в Интернет. Удивительно, но данное приложение все еще доступно для скачивания абсолютно всем, оно даже обучает новичков, не знающих что делать.Ложное видео можно создать всего за несколько часов. Специалисты считали подобное приложение простым развлечением и не видели ничего ужасного, но сейчас видео так много, что эксперты боятся, что фальшивые новости будет сложно отличить от настоящих.