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Учёные нашли новую популяцию редкой рыбы-лопаты в Тасмании
Ученые из Института морских исследований в Тасмании отыскали популяцию одного из самых редких морских животных – красной рыбы-лопаты. Находка данной популяции произошла во время проведения научного проекта об исследовании жизни рифа.

Первыми популяцию рыбы-лопаты отыскали водолазы, являющиеся частью команды. Рыбы обитали в юго-восточной части Тасмании, на участке который достигает около 50 метро в длину и 20 метров в ширину. Там обитает примерно 20-40 позвоночных. Данное открытие является вторым за последнее время, которое открывает локацию находящихся под угрозой исчезновения рыб. Первое место обитания рыб находится в заливе Фредерик Генри.
Учёные нашли новую популяцию редкой рыбы-лопаты в Тасмании

«Мы обнаружили второе местонахождение популяции красных рыб-лопат. Такое открытие представляет собой огромное значение для науки, так как благодаря этому наши знания о редком виде станут расширенными и точными. Их нового местообитания рыб мы почерпали множество новых фактов, узнав, что среда обитания второго открытия совсем не такая, как и у первого. Это значит только одно: рыба-лопата обладает отличной способностью адаптироваться к разнообразным природным условиям», - рассказал о своем открытии один из авторов исследовании Рик Стюарт-Смит.
Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 09:30
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