Алена Водонаева назвала убитую Таню Страхову дегенераткой

Алена Водонаева уверена, что убитая в Москве девушка была дегенераткой. Такой вывод сделала, проанализировав странички погибшей в социальных сетях. В Москве произошло убийство 19-летней девушки, убийца которой был студентом Бауманского университета.Бывшая участница телевизионного проекта «Дом-2» Алена Водонаева посчитала своим долгом изучить убийство. Звезда призвала всех матерей уделять побольше внимания воспитанию своих детей, ведь именно безразличие со стороны родителей толкает молодых людей в плохие компании. Кроме этого, девушка сообщила, что, по ее мнению, убитая девушка была дегенераткой.К такому выводу звезда пришла после того, как изучила все аккаунты убитой в социальных сетях. Алена Водонаева поспешила заметить, что происшествие ее очень расстроило, но основной его причиной она видит влияние интернета. Российские подростки ежедневно с экрановтелефонов видят, что их американские сверстники спокойно убивают друг друга, что дает понять нашим ребятам – такое поведение якобы становится нормальным. Современным девушкам и парням актриса посоветовала позитивно смотреть на жизнь, а не впадать в свойственную им депрессию. Также звезда всем посоветовала радоваться жизни, ведь она так прекрасна.