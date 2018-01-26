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Алена Водонаева назвала убитую Таню Страхову дегенераткой
Алена Водонаева плохого мнения о убитой девушке

Алена Водонаева назвала убитую Таню Страхову дегенераткой


Алена Водонаева уверена, что убитая в Москве девушка была дегенераткой. Такой вывод сделала, проанализировав странички погибшей в социальных сетях. В Москве произошло убийство 19-летней девушки, убийца которой был студентом Бауманского университета.

Бывшая участница телевизионного проекта «Дом-2» Алена Водонаева посчитала своим долгом изучить убийство. Звезда призвала всех матерей уделять побольше внимания воспитанию своих детей, ведь именно безразличие со стороны родителей толкает молодых людей в плохие компании. Кроме этого, девушка сообщила, что, по ее мнению, убитая девушка была дегенераткой.

К такому выводу звезда пришла после того, как изучила все аккаунты убитой в социальных сетях. Алена Водонаева поспешила заметить, что происшествие ее очень расстроило, но основной его причиной она видит влияние интернета. Российские подростки ежедневно с экранов
телефонов видят, что их американские сверстники спокойно убивают друг друга, что дает понять нашим ребятам – такое поведение якобы становится нормальным. Современным девушкам и парням актриса посоветовала позитивно смотреть на жизнь, а не впадать в свойственную им депрессию. Также звезда всем посоветовала радоваться жизни, ведь она так прекрасна.

Алена Водонаева назвала убитую Таню Страхову дегенераткой
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Анастасия Каминская Сегодня, 06:00
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