Администрация Дональда Трампа прекратит финансирование NASA для МКС к 2025 году

Недавний проект бюджетного предложения правления Трампа требует, чтобы МКС была ликвидирована, и хотя это предложение все еще может измениться до того, как 12 февраля будет выпущен запрос официального бюджета, несколько инсайдеров говорят, что это окончательный проект.Хотя Конгресс в конечном итоге окончательно одобряет это решение, само предложение говорит о плохих новостях для международных партнеров и инвесторов NASA, поскольку оно посылает знак того, что программе не хватает полной поддержки со стороны правительства. Многие из партнеров Национального космического агентства в настоящее время не подписываются в продолжении поддержки космической программы в течение 2024 года.В прошлом году Трамп подписал Закон об авторизации перехода NASA, требуя, чтобы космическая организация выяснила способ отвлечения МКС от финансирования NASA. Хотя МКС стоит 3-4 млрд. долл. в год, американское правительство уже вложило в проект более 87 млрд. долл., что окажется напрасным, если бюджет будет окончательно утвержден. Хотя Закон об авторизации перехода NASA был сделан на съезде 1 декабря, агентство не выступило с заявлением относительно того, предоставили ли он Конгресс отчет или нет.По общему мнению, этот бюджет идет против собственных заявленных намерений Трампа для НАСА вернуть человека на Луну. Для этого агентству потребуется гораздо больше оборудования. Конгресс и другие правительственные организации, похоже, считают, что, убирая МКС из расходов NASA, у агентства будет больше ресурсов для создания транспортных средств для исследования глубин космоса.