Ученые выявили связь между высокой холестериновой диетой и раком толстой кишки

В исследовании мышей ученые из Медицинской школы Дэвида Геффена в Лос-Анджелесе обнаружили, что повышение уровня холестерина у животных стимулировало стволовые клетки кишечника, чтобы разделить их быстрее, что способствовало образованию опухолей в 100 раз быстрее. Исследование идентифицирует молекулярный путь, который может служить новой лекарственной мишенью для лечения рака толстой кишки.«Мы были рады обнаружить, что холестерин влияет на рост стволовых клеток в кишечнике, что, в свою очередь, ускоряет темпы образования опухолей более чем в 100 раз. В то время как связь между диетическим холестерином и раком толстой кишки хорошо установлена, никто ранее не объяснил механизм, лежащий в основе этого », - сказал доктор Питер Тонтоноз, профессор Патологии и лабораторной медицины.Ученые увеличили уровень холестерина в кишечных стволовых клетках у некоторых мышей путем введения большего количества вещества в их рационы. В других исследователях был изменен ген, регулирующий фосфолипиды, первичный тип жира в клеточных мембранах, что стимулирует клетки к производству большего количества холестерина. Способность стволовых клеток к размножению увеличивалась в обеих группах.По мере того, как уровень холестерина у животных повышался, их клетки делятся более быстро, заставляя ткань выстилать их кишки, чтобы расширяться, а их кишечник удлинился. Эти изменения значительно ускорили скорость образования опухоли. Команда UCLA будет исследовать, играет ли молекулярный путь, который они обнаружили, аналогичную роль в ускорении роста других видов рака.