Три интернет сайта из России вошли в ТОП-100 самых популярных в мире
Почти 27 миллиардов уникальных пользователей, посетили поисковик Google в ушедшем, 2017 году. Аналитики Similar Web представили этот показатель, оказавшийся лидером по всему миру. Отмечается, что рейтинг из ТОП-100 самых посещаемых сайтов, вошли так же три российских ресурса, представленные: «ВКонтакте», «Майл.ру» и «Яндекс».
В свежем, опубликованным аналитической компанией Similar Web ежегодном отчете, указывается, что наибольшая популярность в мире за 2017-й год, остается за Google. Состав его посетителей равняется - 26,697 миллиардам уникальных пользователей. Данный показатель значительно превысил численность населения нашей планеты, а, соответственно, равен наличию всех доступных уникальных устройств. Получается, что поисковая система посещалась одним человеком с компьютера, ноутбука, планшета и смартфона. Достаточно указать на факт, свидетельствующий в декабре месяце 2017 года, посещение Google - 733,6 млн. человек с персональных компьютеров, а с использованием мобильных устройств - 1,5 миллиарда.
В свежем, опубликованным аналитической компанией Similar Web ежегодном отчете, указывается, что наибольшая популярность в мире за 2017-й год, остается за Google. Состав его посетителей равняется - 26,697 миллиардам уникальных пользователей. Данный показатель значительно превысил численность населения нашей планеты, а, соответственно, равен наличию всех доступных уникальных устройств. Получается, что поисковая система посещалась одним человеком с компьютера, ноутбука, планшета и смартфона. Достаточно указать на факт, свидетельствующий в декабре месяце 2017 года, посещение Google - 733,6 млн. человек с персональных компьютеров, а с использованием мобильных устройств - 1,5 миллиарда.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:00