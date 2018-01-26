Петербургский блогер назвал Омск самым веселым городом
Блогер из Петербурга Леонид Баланев вместе с другом совершил путешествие по всей территории России, чтобы добраться до озера Байкал. После таких событий он назвал Омск самым веселым городом.
Он отметил, что в нем живут позитивные люди, так что не понимает соотечественников, называющих это место самым унылым в стране. После знакомства с его достопримечательностями компания поехала в Порт-Артур и познакомилась с местными цыганами.
Ребята даже поработали таксистами и побывали в легендарном “метро”, после чего посетили здание, которое было ложно заминировано.
Тогда здесь процветал телефонный терроризм, жертвами которого стали горожане. После прибытия домой блогер опубликовал в сетях видео, где подробно рассказал обо всех событиях.
Он отметил, что в нем живут позитивные люди, так что не понимает соотечественников, называющих это место самым унылым в стране. После знакомства с его достопримечательностями компания поехала в Порт-Артур и познакомилась с местными цыганами.
Ребята даже поработали таксистами и побывали в легендарном “метро”, после чего посетили здание, которое было ложно заминировано.
Тогда здесь процветал телефонный терроризм, жертвами которого стали горожане. После прибытия домой блогер опубликовал в сетях видео, где подробно рассказал обо всех событиях.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 04:00