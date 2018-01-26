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Петербургский блогер назвал Омск самым веселым городом
Блогер из Петербурга Леонид Баланев вместе с другом совершил путешествие по всей территории России, чтобы добраться до озера Байкал. После таких событий он назвал Омск самым веселым городом.

Он отметил, что в нем живут позитивные люди, так что не понимает соотечественников, называющих это место самым унылым в стране. После знакомства с его достопримечательностями компания поехала в Порт-Артур и познакомилась с местными цыганами.
Ребята даже поработали таксистами и побывали в легендарном “метро”, после чего посетили здание, которое было ложно заминировано.

Петербургский блогер назвал Омск самым веселым городом


Тогда здесь процветал телефонный терроризм, жертвами которого стали горожане. После прибытия домой блогер опубликовал в сетях видео, где подробно рассказал обо всех событиях.

Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 04:00
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