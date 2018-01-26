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Ученые: Годовалые дети понимают иностранный язык не хуже родного аналога
Американские ученые выяснили, что годовалые дети понимают иностранный язык не хуже родного аналога. Результаты работ опубликованы в научных журналах.

Психолог Афина Вулуманос провела эксперимент с участием 62 маленьких добровольцев, родители которых говорили на английском языке. Во время опытов им нужно было передать экспертам игрушку, используя при этом русские и испанские слова.

Ученые: Годовалые дети понимают иностранный язык не хуже родного аналога


Малыши отлично справились с поставленной задачей и отдали взрослым нужные предметы. Ученые подчеркнули, что данные навыки связаны с коммуникацией, так как дети слышат похожие согласные. Они хотя продолжить исследования с детьми в возрасте до года, чтобы посмотреть на их поведение.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 03:00
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