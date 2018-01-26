Ученые: Годовалые дети понимают иностранный язык не хуже родного аналога

Психолог Афина Вулуманос провела эксперимент с участием 62 маленьких добровольцев, родители которых говорили на английском языке. Во время опытов им нужно было передать экспертам игрушку, используя при этом русские и испанские слова.Малыши отлично справились с поставленной задачей и отдали взрослым нужные предметы. Ученые подчеркнули, что данные навыки связаны с коммуникацией, так как дети слышат похожие согласные. Они хотя продолжить исследования с детьми в возрасте до года, чтобы посмотреть на их поведение.