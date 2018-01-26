СМИ: Близкое окружение возлюбленного Анастасии Волочковой Михаила Логинова раскрыло тайны его биографии
В последнее время общество обсуждает новый роман Анастасии Волочковой и ее возлюбленного, после чего в сетях появляются разные слухи. Журналистам удалось поговорить с близким окружением Михаила Логинова и раскрыть тайны его биографии.
Оказалось, что мужчина раньше работал программистом и родился в Иркутске. Школьная подруга его одноклассницы была первой супругой Михаила Логинова, после чего у пары родился ребенок. После переезда семьи в столицу у него был роман с женщиной, работавшей в сфере финансов, что стало причиной развода с избранницей. Однако после второго неудачного брака человек остался без денег и квартиры, а также любит выпить.
Анастасия Волочкова утверждает, что ее с этим человеком связывает только дружба, а также отметила, что специально публиковала снимки с незнакомцем, чтобы позлить своих недоброжелателей. Она считает, что мужчина имеет большое сердце, а потому не обращает внимания на его доходы.
Оказалось, что мужчина раньше работал программистом и родился в Иркутске. Школьная подруга его одноклассницы была первой супругой Михаила Логинова, после чего у пары родился ребенок. После переезда семьи в столицу у него был роман с женщиной, работавшей в сфере финансов, что стало причиной развода с избранницей. Однако после второго неудачного брака человек остался без денег и квартиры, а также любит выпить.
Анастасия Волочкова утверждает, что ее с этим человеком связывает только дружба, а также отметила, что специально публиковала снимки с незнакомцем, чтобы позлить своих недоброжелателей. Она считает, что мужчина имеет большое сердце, а потому не обращает внимания на его доходы.