СМИ: Близкое окружение возлюбленного Анастасии Волочковой Михаила Логинова раскрыло тайны его биографии

Оказалось, что мужчина раньше работал программистом и родился в Иркутске. Школьная подруга его одноклассницы была первой супругой Михаила Логинова, после чего у пары родился ребенок. После переезда семьи в столицу у него был роман с женщиной, работавшей в сфере финансов, что стало причиной развода с избранницей. Однако после второго неудачного брака человек остался без денег и квартиры, а также любит выпить.Анастасия Волочкова утверждает, что ее с этим человеком связывает только дружба, а также отметила, что специально публиковала снимки с незнакомцем, чтобы позлить своих недоброжелателей. Она считает, что мужчина имеет большое сердце, а потому не обращает внимания на его доходы.