Медики: Даже одна сигарета в день повышает риск развития инфаркта в два раза

В Университетском колледже Лондона ученые пришли к выводу, что даже если заядлые курильщики вместо 20 сигарет будет выкуривать одну, это все равно будет повышать риск инфаркта. Исследователям удалось доказать, что угроза инфаркта может исходить от выкуривания от одной сигареты в день. Эту информацию должен знать каждый курильщик, который считает, что от одной-двух сигарет в день ничего страшного не случится.Чтобы прийти к такому выводу ученым пришлось сопоставить количество выкуренных сигарет с состоянием сердечно-сосудистой системы человека. Исследовали отдельно мужчин и женщин. Для мужчин одна сигарета в день увеличивали риск сердечных заболеваний на 48% в сравнении с некурящими. Для женщин такой риск составляет 57%.