На Аляске свидетели события наблюдали за полетом НЛО в форме презерватива

Исследователи посмотрели материалы и сделали выводы, что пришельцы любят посещать такие уголки мира, где почти нет людей. Они также заметили странное вращение НЛО вокруг своей оси, после чего внеземной корабль пришельцев, действительно напоминающий свои внешним видом этот предмет, решил улететь за горизонт.Пока им не удалось выяснить состав материала, из которого был сделан аппарат. Некоторые пользователи сетей предположили, что тут может находиться часть земного металла, похищенного гуманоидами для своих технологий. Также эксперты думают, что они решили после этого места посетить территорию Северной Америки.