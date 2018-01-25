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На Аляске свидетели события наблюдали за полетом НЛО в форме презерватива
На Аляске свидетели события наблюдали за полетом НЛО в форме презерватива. Они запечатлели объект на камеру, после чего опубликовали видео в сетях.

Исследователи посмотрели материалы и сделали выводы, что пришельцы любят посещать такие уголки мира, где почти нет людей. Они также заметили странное вращение НЛО вокруг своей оси, после чего внеземной корабль пришельцев, действительно напоминающий свои внешним видом этот предмет, решил улететь за горизонт.

На Аляске свидетели события наблюдали за полетом НЛО в форме презерватива


Пока им не удалось выяснить состав материала, из которого был сделан аппарат. Некоторые пользователи сетей предположили, что тут может находиться часть земного металла, похищенного гуманоидами для своих технологий. Также эксперты думают, что они решили после этого места посетить территорию Северной Америки.

Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:50
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