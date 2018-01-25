Валерий Меладзе опубликовал в Instagram фото со съемок “Голоса. Дети”
Певец стал наставником юных талантов “Голоса. Дети” и решил порадовать своих поклонников рассказом о первом дне конкурса. Также Валерий Меладзе опубликовал в Instagram фото со съемок проекта.
Он сразу похвалил своих коллег в жюри, с которыми сражался за каждого маленького исполнителя. Потому работа была плодотворной, хотя длилась 9 часов. Подписчики были обрадованы, узнав о такой новости, после чего признались, что мечтают увидеть Валерия Меладзе в эфире. Многие люди подчеркнули, что лучшего наставника для детей уже нельзя найти.
Самые продвинутые пользователи сетей решили раскрыть секреты кумира и написали в сообщениях о феврале, когда зрители смогут насладиться стартом нового сезона. Всем понравились сюжеты, сделанные артистом за кулисами, после чего люди пожелали ему творческих успехов.
Он сразу похвалил своих коллег в жюри, с которыми сражался за каждого маленького исполнителя. Потому работа была плодотворной, хотя длилась 9 часов. Подписчики были обрадованы, узнав о такой новости, после чего признались, что мечтают увидеть Валерия Меладзе в эфире. Многие люди подчеркнули, что лучшего наставника для детей уже нельзя найти.
Самые продвинутые пользователи сетей решили раскрыть секреты кумира и написали в сообщениях о феврале, когда зрители смогут насладиться стартом нового сезона. Всем понравились сюжеты, сделанные артистом за кулисами, после чего люди пожелали ему творческих успехов.