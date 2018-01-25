Незнакомые люди называют Анну Семенович “солнышком”
Певица решила опубликовать в Instagram новый пост, в котором поделилась с поклонниками мыслями о позитивных личностях. Также Анна Семенович отметила, что незнакомые люди называют ее “солнышком”.
Исполнительница не часто встречала светлых людей, но ей повезло иметь таких друзей, согревающих своим теплом во время трудных периодов. Она рада, что притягивает к себе добрых коллег, потому что всем в этом мире создано по воле Бога и даже тьма нужна, чтобы оценить силу света. Анна Семенович пожелала подписчиками тоже стать солнечными лучиками и радоваться жизни, после чего они назвали звезду богиней и мудрой женщиной.
Некоторые лица раскритиковали артистку за нескромность, только пользователи сетей попросили их не писать негативные сообщения. Они радуются, что их кумир умеет так позитивно относиться к течению жизни, потому что сами часто видят множество недостатков.
Исполнительница не часто встречала светлых людей, но ей повезло иметь таких друзей, согревающих своим теплом во время трудных периодов. Она рада, что притягивает к себе добрых коллег, потому что всем в этом мире создано по воле Бога и даже тьма нужна, чтобы оценить силу света. Анна Семенович пожелала подписчиками тоже стать солнечными лучиками и радоваться жизни, после чего они назвали звезду богиней и мудрой женщиной.
Некоторые лица раскритиковали артистку за нескромность, только пользователи сетей попросили их не писать негативные сообщения. Они радуются, что их кумир умеет так позитивно относиться к течению жизни, потому что сами часто видят множество недостатков.