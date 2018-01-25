Любовник Анастасии Волочковой Михаил Логинов ищет девушку для интимных отношений на сайте знакомств
Анастасия Волочкова часто показывала в Instagram фото, на котором позировала с незнакомцем возле роскошной иномарки с букетом любимых роз. Однако дотошные пользователи сетей заметили анкету любовника балерины Михаила Логинова на сайте знакомств, где он ищет девушку для интимных отношений.
Звезда настолько увлеклась этой связью, что писала в постах о самолете и отдыхе на Мальдивах, которые подарил ей заместитель главы компании, занимающейся туризмом. Анастасия Волочкова счастлива, что нашла любовь, вот только данные возлюбленного отличаются от информации знаменитости.
Фанаты прочитали, что мужчина имеет машину и живет в общежитии, а также не располагает огромным состоянием, имея небольшой доход. Он хочет встречаться с москвичкой 20- 40 лет для общения и секса, а также не занимает никаких руководящих должностей.
Звезда настолько увлеклась этой связью, что писала в постах о самолете и отдыхе на Мальдивах, которые подарил ей заместитель главы компании, занимающейся туризмом. Анастасия Волочкова счастлива, что нашла любовь, вот только данные возлюбленного отличаются от информации знаменитости.
Фанаты прочитали, что мужчина имеет машину и живет в общежитии, а также не располагает огромным состоянием, имея небольшой доход. Он хочет встречаться с москвичкой 20- 40 лет для общения и секса, а также не занимает никаких руководящих должностей.