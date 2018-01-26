Президент Сбербанка беседовал в Давосе с приглашенным на завтрак роботом

Беседа началась представлением от Германа Грефа собеседницы, а так же рассказ о том, что она является гражданкой Саудовской Аравии. Затем София всех радушно поприветствовала и выразила благодарность за приглашение для общения с представителем Сбербанка.После состоялся занимательный диалог, в ходе которого София озвучила свое «мнение» по положительным моментам, которые получает человек от внедрения в свою жизнь роботов. Согласно ее высказываниям, уже в ближайшем будущем это позволит быстрому оказанию помощи пострадавшим при стихийных бедствиях, а так же ускорит производство любых видов продуктов. В ходе беседы, Грефа заинтересовал ответ на вопрос, почему современным миром людей тяжело воспринимаются новшества подобного характера, на что робот дала свой ответ, связав такое положение со всеми временами. Так же отметила, что реакция людей была бы гораздо мягче, «при условии ограничения просмотра фильмов, подобных истории с Терминатором».