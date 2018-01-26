Ученые рассказали о способности людей переваривать жуков

Когда человек думает о поедании насекомых, он испытывает отвращение не из-за того, что не может их переварить. Чтобы прийти к такому выводу ученые проанализировать 34 генома приматов и искали копии гена, кодирующих белок хитиназы млекопитающих, который участвует в переваривании насекомых.У приматов, которые живут сейчас, был обнаружен лишь один такой ген, а у их предков – три. Такой показательно говорит лишь о том, что насекомые когда-то были обязательной частью рациона млекопитающих. Ученые не могут точно сказать, как человек перебарывает хитин, но в будущем это предстоит исследовать.