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Ученые рассказали о способности людей переваривать жуков
Биологами из Ротгерского университета пришли к выводу, что в человеческом теле находится ген, кодирующих фермент, предназначенный специально для переваривания жуков.

Когда человек думает о поедании насекомых, он испытывает отвращение не из-за того, что не может их переварить. Чтобы прийти к такому выводу ученые проанализировать 34 генома приматов и искали копии гена, кодирующих белок хитиназы млекопитающих, который участвует в переваривании насекомых.
Ученые рассказали о способности людей переваривать жуков

У приматов, которые живут сейчас, был обнаружен лишь один такой ген, а у их предков – три. Такой показательно говорит лишь о том, что насекомые когда-то были обязательной частью рациона млекопитающих. Ученые не могут точно сказать, как человек перебарывает хитин, но в будущем это предстоит исследовать.
Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 02:00
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