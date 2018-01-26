Порошенко потребовал от русскоязычной журналистки снять вышиванку

На пресс-конференциях проходящего в Давосе Всемирного форума по экономике глава Украины Петр Порошенко смог поссориться с репортером, задавшей ему вопрос на русском языке.По сообщениям СМИ журналистка была одета в традиционную украинскую вышиванку, однако к изданию какой страны относится, данных нет. Заданный ею вопрос касался принятого парламентом Украины и подписанного президентом так называемого «закона о войне и реинтеграции».Петр Порошенко весьма оригинально ответил на такой важный вопрос, по его словам он обязательно даст на него ответ, как только девушка перейдет в общении на украинский язык. Стоит заметить, что сам Петр Алексеевич общался на мероприятии тоже далеко не на родном украинском.Кроме того Порошенко рекоммендовал девушке избавиться от ее вышитой рубашки. Порошенко заверил, что ответит на вопрос, только если он прозвучит на украинском языке, а также посоветовал девушке «снять вышиванку».На возражение журналистки о том, что Порошенко понимает русский язык, он ответил тем, что так же знает и украинский, потому хотел бы слышать ответы именно на нем. После такой перепалки охранники удалили девушку из зала, как считают эксперты, ее вполне могут лишить аккредитации на форуме.