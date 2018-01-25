Космическая компания разработала первые беспилотники для продления работы спутников на орбите

Согласно информации Effective Space, поддержка будет заключаться в размещении двух дронов на ракете, их отправке в космос, а затем их использовании для спасения двух спутников, которые уже не имеют топлива.Долгосрочные спутники имеют ограниченное количество топлива для питания струй коррекции курса, которые правильно удерживают спутники. Но спутники, находящиеся на геосинхронной орбите, обычно несут достаточно топлива, чтобы прослужить 15 лет. После этого спутники квалифицируются как космический мусор. Космические ученые в течение многих лет призывали страны, запускающие спутники, найти способ продлить жизнь спутников или изменить их траектории, дабы они сгорели в атмосфере Земли. В Effective Space считают, что настало время для компании, которая производит и управляет беспилотными летательными аппаратами, способными как омолодить спутники, устаревшие, так и перетащить их в могилы.Представители Effective Space сообщили прессе, что в 2020 году они выпустят два беспилотных летательных аппарата в космос, оба из которых будут прикрепляться к спутникам, у которых исчерпывается топливо. После прикрепления беспилотные летательные аппараты будут принимать на себя обязанности подпитки в течение нескольких лет. Если спутники дадут сбой по другим причинам, дроны будут направлять их в саморазрушающуюся спираль, а затем передислоцировать для обслуживания других спутников - каждый беспилотник имеет жизнь в 15 лет. Каждый из беспилотных летательных аппаратов, по сообщениям представителей, имеет механическое приспособление для присоединения к спутнику.Соглашение между Effective Space и нераскрытым спутниковым оператором считается одним из первых в своем роде, хотя большинство из них ожидают, что конкуренция будет возрастать, если компания успешно продлит срок службы спутников.