Проклятие Вишну: Незримые стражи сокровищ индийского храма Падманабхасвами веками преследуют неразумных грабителей

В 1899 году британский авантюрист Крис Норд вместе с группой единомышленников попытался открыть двери загадочного помещения, про которое он слышал много историй. Мужчина даже не сомневался, что внутри хранятся драгоценности, которые годами собирались служителями этого места, так что можно будет честно поделить заслуженные трофеи между участниками и жить в роскоши до конца дней. Подельники сразу поддержали идею главаря, имея за плечами большой опыт криминального прошлого и считая ограбление самым выгодным делом. Они не волновались из-за слухов о божестве и его защите, потому что святыня была построена в его честь. Только один человек немного испугался грядущих последствий и попытался отговорить остальных британцев от неверного поступка, но сразу был высмеян организатором. Грабитель назвал легенды бредом аборигенов, а дальше с помощью ломов банд удалось открыть тяжелые засовы и войти внутрь. Однако на них набросились огромные змеи, которые безжалостно кусали врагов, не давая им выйти из святилища. Большинство людей умирали в страшных мучениях, а оставшиеся в живых воры повредились рассудком и только плакали, когда слышали вопросы местных жителей. Они пришли сюда утром и увидели, что двери снова закрыты и не имеют следов повреждений, после чего стали говорить о проклятии Вишну, покаравшего европейцев.История здания начинается с 4 века до нашей эры, после чего он был разрушен и снова возрождался на своей земле. Сейчас храм поражает гостей величественным видом и богатыми интерьерами, так как построен в форме 30-метровой башни со многими уровнями. Каждый из них имеет скульптуры богов и героев, но вход внутрь разрешен только местному населению, одетому в ритуальные наряды. Широкий коридор со столбами сменяются золотым шестом, на котором развевается флаг, а стены поражают красочными фресками, описывающими мифологические сюжеты. Затем главный зал встречает верующих 5-метровой статуей бога, который лежит на огромном змее и взирает на людей с высоты. В древности княжество Траванкор было оживленным торговым местом, так что богатые купцы отдавали золото и драгоценные камни за экзотические товары, после чего их средства хранились в этом месте. Индийцы тоже не забывали радовать Вишну своими подношениями, сохраняемых жрецами на протяжении разных эпох. Древние тексты описывают Золотой храм, построенный в 5 веке, где зодчие использовали драгоценные металлы, чтобы создать свой шедевр. Затем правители земель смогли с помощью сильного войска дать отпор врагам в 18 веке и изгнать отсюда голландцев, так что запасы сокровищ реками текли в секретные хранилища.Самые серьезные попытки забрать ценности начались в нашем веке, потому что до сего времени никто особо не пытался нарушить покой хранителей. Все началось с заявления адвоката Сундара Раджана, отметившего, что ряд исторических артефактов храма был похищен и сейчас пополнил коллекции любителей старины в разных странах. Потому он потребовал открыть помещение, чтобы сделать перепись сокровищ и найти виновником кражи. Несмотря на бурный протест священников, требования были удовлетворены, и в 2011 году комиссия открыла часть загадочного подземелья. Свидетели события описывали в документах, как отодвигалась тяжелая каменная плита, под которой было настолько темно, что пришлось включать фонари. В лучах света перед глазами людей появились горы бриллиантов вместе с другими сокровищами, которые были покрыты слоями пыли и лежали на полу. Такого богатства никто раньше не видел, так что люди даже не могли описать их словами, но особо всех восхитил золотой трон, украшенный драгоценностями. После открытия 5 помещения стало известно, что тут собраны ценности на сумму 22 миллиарда долларов.После составления описи власти стали охранять святыню с помощью сотрудников органов, а также установили камеры, ведущие круглосуточное наблюдение. Все служители и верующие перед входом проходили тщательную проверку, после чего удалось найти несколько грабителей, отправленных за решетку. Однако храм решил напомнить о проклятии беспечным людям. Внезапно скончался виновник событий, никогда раньше не жаловавшийся на здоровье и занимающийся йогой. Жители сразу начали говорить о каре богов, потому что медики не смогли установить причину такого инцидента. Затем СМИ стали писать о дискуссиях, касающихся владения кладом. Наследники древних правителей после ухода британцев в конце 40-х годов получили право на титул хранителей клада, но через 30 лет были лишены всех привилегий.Также власти страны не против пополнения золотого запаса, узнав о 3000 тоннах металла, после чего создали проект, согласно которому храмы могут вложить ценности в банки и получать проценты. Так они могут помочь экономике, но лидеры религиозных организаций не поддержали данное решение. Они решили сохранить сокровища богов и не ухудшать карму людей, забирая небесные дары. Пока судьи решают судьбу уникальной находки, а Вишну с улыбкой наблюдает над стараниями смертных пойти против его воли. Время само решит судьбу кладов, которые пока продолжают находиться под незримой защитой служителей небесного царства.