Ученые создали математическую формулу процесса появления новых идей

Благодаря уникальной формуле, ученые собираются понять, как именно люди выигрывают деньги, ведут успешный бизнес. Также ученые планируют исследовать другие аспекты успешности и везения. Британские ученые полагают, что новые идеи возникают под воздействием социального и экономического развития человека. Чтобы вывести уникальную математическую формулу им потребовалось использовать эмпирические законы.Перед тем как вывести формулу, эксперты взяли за основу модель случайного блуждания, потому что именно в ней зарождались новые идеи, связанные с переходом по ребру сетки на свободный узел. Конечно же, формулу еще нужно дорабатывать, но после конечного результата можно будет точно сказать, как в сознании человека формируются успешные идеи.