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Ученые создали математическую формулу процесса появления новых идей
Ученые Лондонского университета (Британия) смогли вывести математическую формулу, которая полностью объясняет процесс зарождения и появления новых идей в человеческом мозге.

Благодаря уникальной формуле, ученые собираются понять, как именно люди выигрывают деньги, ведут успешный бизнес. Также ученые планируют исследовать другие аспекты успешности и везения. Британские ученые полагают, что новые идеи возникают под воздействием социального и экономического развития человека. Чтобы вывести уникальную математическую формулу им потребовалось использовать эмпирические законы.
Ученые создали математическую формулу процесса появления новых идей

Перед тем как вывести формулу, эксперты взяли за основу модель случайного блуждания, потому что именно в ней зарождались новые идеи, связанные с переходом по ребру сетки на свободный узел. Конечно же, формулу еще нужно дорабатывать, но после конечного результата можно будет точно сказать, как в сознании человека формируются успешные идеи.
Наука
Добавил: Oleneva Вчера, 23:20
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