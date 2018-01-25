Астрономы впервые обнаружили струю массивной молодой звезды, расположенной в другой галактике

«Это также дает еще один ключ к одному из самых больших вопросов в современной астрономии: как формируются массивные звезды. Массивные звезды так важны, потому что они регулируют формирование новых поколений звезд, а также эволюцию целых галактик. Наше открытие захватывает массивную звезду по мере ее формирования, и она проливает свет на механизм формирования» - говорит доктор МакЛеод.Исследователи говорят, что струйные пролеты охватывают около 36 световых лет, что делает их одними из самых больших в своем роде, когда-либо найденных. Звезда, питающая струю, кажется примерно в 12 раз массивнее нашего Солнца. Данные, используемые для этой работы, поступают из очень большого телескопа (VLT) в пустыне Атакама в Чили, являющимся одним из крупнейших оптических телескопов в мире.МакЛеод объясняет, что, хотя процесс образования звезд похож на наше Солнце, это не относится к звездам с массами, в восемь раз превышающими его массы и выше. А это именно те звезды, которые так важны для регулирования звездообразования в целые галактики.Ученые обнаружили очень молодую и все еще формирующуюся массивную звезду, которая запускает биполярный струйный пролет. Прямым доказательством существования аккреционного диска является диск вокруг экватора звезды, через который светило собирает материю и, таким образом, растет, сообщают исследователи.Доктор Маклеод говорит, что это открытие важно по разным причинам. Это дает прямые доказательства сценария формирования опосредованной аккреции для массивных звезд, что является доказательством того, что массивные звезды в 12 раз больше, чем у нашего Солнца, формируются как звезды с низкой массой. Это первый струйный пролет из массивного молодого звездного объекта, обнаруженного за пределами нашей собственной галактики.