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В сетях девушка рассказала о неудачной попытке парня развести ее на секс
Пользователи сетей давно заметили, что мужчины часто прибегают к нестандартным способам познакомиться с молодыми особами и склонить их к интимной близости. Они долго смеялись после чтения поста девушки, рассказавшей о неудачной попытке парня развести ее на секс.

Он решил назвать себя Джеком Воробьем из популярного фильма, после чего намекнул в сообщении, что желает “пришвартоваться к бухте интересной особы”, подразумевая любовные утехи. Девушка сама долго не могла прийти в себя от гомерического хохота, заметив отчаянное желание кавалера, а потом решила опубликовать скрин переписки.

В сетях девушка рассказала о неудачной попытке парня развести ее на секс


Пользователи сетей стали обсуждать такое пикантное событие. Некоторые лица отметили, что парень имел смелость и обратился с таким предложением к этой особе. Это уже дает ему шанс получить положительный ответ во время поиска возлюбленной.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 21:40
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