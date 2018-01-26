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В Оймяконе японский турист купался при температуре -60 градусов из-за желания “понять российскую душу”
Свидетели события из Оймякона опубликовали в сетях видео, на котором запечатлели необычный поступок японского туриста. Он искупался в озере при температуре -60 градусов из-за желания “понять российскую душу”.

Якуты были поражены настойчивостью молодого человека, которые избрал столь необычный способ знакомства с жизнью народа. Это место считается самым холодным уголком планеты, а в сюжете видно, как японец выбегает из машины в одних плавках с громкими криками, после чего быстро ныряет в воду и несется назад.

В Оймяконе японский турист купался при температуре -60 градусов из-за желания “понять российскую душу”


После публикации запись уже набрала 271000 лайков вместе с отзывами людей. Многие лица отметили, что такие экстремальные поступки чреваты серьезными последствиями для здоровья, но большинство людей тоже восхищались смелостью гостя.

Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:00
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