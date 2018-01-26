В Оймяконе японский турист купался при температуре -60 градусов из-за желания “понять российскую душу”
Свидетели события из Оймякона опубликовали в сетях видео, на котором запечатлели необычный поступок японского туриста. Он искупался в озере при температуре -60 градусов из-за желания “понять российскую душу”.
Якуты были поражены настойчивостью молодого человека, которые избрал столь необычный способ знакомства с жизнью народа. Это место считается самым холодным уголком планеты, а в сюжете видно, как японец выбегает из машины в одних плавках с громкими криками, после чего быстро ныряет в воду и несется назад.
После публикации запись уже набрала 271000 лайков вместе с отзывами людей. Многие лица отметили, что такие экстремальные поступки чреваты серьезными последствиями для здоровья, но большинство людей тоже восхищались смелостью гостя.
Якуты были поражены настойчивостью молодого человека, которые избрал столь необычный способ знакомства с жизнью народа. Это место считается самым холодным уголком планеты, а в сюжете видно, как японец выбегает из машины в одних плавках с громкими криками, после чего быстро ныряет в воду и несется назад.
После публикации запись уже набрала 271000 лайков вместе с отзывами людей. Многие лица отметили, что такие экстремальные поступки чреваты серьезными последствиями для здоровья, но большинство людей тоже восхищались смелостью гостя.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:00