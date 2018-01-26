В Оймяконе японский турист купался при температуре -60 градусов из-за желания “понять российскую душу”

Якуты были поражены настойчивостью молодого человека, которые избрал столь необычный способ знакомства с жизнью народа. Это место считается самым холодным уголком планеты, а в сюжете видно, как японец выбегает из машины в одних плавках с громкими криками, после чего быстро ныряет в воду и несется назад.После публикации запись уже набрала 271000 лайков вместе с отзывами людей. Многие лица отметили, что такие экстремальные поступки чреваты серьезными последствиями для здоровья, но большинство людей тоже восхищались смелостью гостя.