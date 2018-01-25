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СМИ: Модель Бритни Льюис обвинила Дэвида Копперфильда в домогательствах
Британские СМИ сообщили, что Дэвид Копперфильд тоже оказался в центре скандала. Модель Бритни Льюис обвинила его в домогательствах.

Тогда 17-летняя девушка познакомилась со звездой в Японии. Инцидент случился в 80-х годах, когда он сидел в жюри на конкурсе. Пара решила отметить знакомство в баре, где 32-летний маг подсыпал в напиток своей спутницы неизвестное снадобье, после чего она запомнила отель и номер.

СМИ: Модель Бритни Льюис обвинила Дэвида Копперфильда в домогательствах


Утром он уверял, что между ними не было интимной близости, а дальше модель только через 11 лет обратилась с жалобой в ФБР. Тогда сотрудники не стали рассматривать дело, и оно было закрыто, но сейчас особа хочет добиться справедливости. Сам виновник обвинения просит общество не делать поспешных выводов из сложившейся ситуации.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:10
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