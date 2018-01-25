СМИ: Модель Бритни Льюис обвинила Дэвида Копперфильда в домогательствах

Тогда 17-летняя девушка познакомилась со звездой в Японии. Инцидент случился в 80-х годах, когда он сидел в жюри на конкурсе. Пара решила отметить знакомство в баре, где 32-летний маг подсыпал в напиток своей спутницы неизвестное снадобье, после чего она запомнила отель и номер.Утром он уверял, что между ними не было интимной близости, а дальше модель только через 11 лет обратилась с жалобой в ФБР. Тогда сотрудники не стали рассматривать дело, и оно было закрыто, но сейчас особа хочет добиться справедливости. Сам виновник обвинения просит общество не делать поспешных выводов из сложившейся ситуации.