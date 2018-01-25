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Татьяна Навка поздравила всех Татьян с Днем Ангела
Фигуристка Татьяна Навка поздравила в Instagram всех Татьян с Днем Ангела.

Татьяна Навка поздравила всех Татьян с Днем Ангела


Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, российская спортсменка Татьяна Навка опубликовала в Instagram свою фотографию в красивом колье и на фоне цветов, под которой поздравила всех Татьян с Днем Ангела.

Подписчики фигуристки проявили взаимность и неустанно поздравляют Татьяну с двойным праздником. 25 января православные почитают святую великомученицу Татьяну, которая отдала свою жизнь ради веры, и традиционно в этот день отмечается День российского студенчества.

Фолловеры в комментариях восхищаются тем, как естественно выглядит Татьяна в своем возрасте, не пытаясь себя приукрашать. Правда на одно украшение на фото поклонники Навки внимание обратили – им понравилось колье на шее фигуристки, о котором они пишут одобрительные отзывы.

Татьяна Навка поздравила всех Татьян с Днем Ангела


Подписчики называют Татьяну ангельски красивой женщиной, умницей, талантливой и трудолюбивой спортсменкой. Все желают фигуристке добра и чтобы ангел-хранитель никогда не оставлял ее.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Вчера, 16:48
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