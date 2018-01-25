Татьяна Навка поздравила всех Татьян с Днем Ангела

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, российская спортсменка Татьяна Навка опубликовала в Instagram свою фотографию в красивом колье и на фоне цветов, под которой поздравила всех Татьян с Днем Ангела.Подписчики фигуристки проявили взаимность и неустанно поздравляют Татьяну с двойным праздником. 25 января православные почитают святую великомученицу Татьяну, которая отдала свою жизнь ради веры, и традиционно в этот день отмечается День российского студенчества.Фолловеры в комментариях восхищаются тем, как естественно выглядит Татьяна в своем возрасте, не пытаясь себя приукрашать. Правда на одно украшение на фото поклонники Навки внимание обратили – им понравилось колье на шее фигуристки, о котором они пишут одобрительные отзывы.Подписчики называют Татьяну ангельски красивой женщиной, умницей, талантливой и трудолюбивой спортсменкой. Все желают фигуристке добра и чтобы ангел-хранитель никогда не оставлял ее.