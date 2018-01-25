Снимок певицы Валерии с двойней в Instagram шокировал поклонников

В сюжете исполнительница позирует перед камерами в лифте рядом с коляской, где лежат два мальчика, не достигшие по возрасту года. Она лаконично написала под фото “ #лифтолук #дети #двойняшки #семья”, однако подписчики стали выражать разное мнение по такому поводу. Они прекрасно знают, что певица Валерия не имеет детей с избранником Иосифом Пригожиным, так что могла стать бабушкой после сюрприза своих наследников от прошлого брака.Некоторые лица заподозрили ее в использовании услуг суррогатной матери, а пользователи сетей стали подозревать детей продюсера в отцовстве. Все люди попросили артистку открыть секрет и сообщить им информацию о чудесных малышах, а также отметили, как она прекрасно выглядит рядом с ними.