Ученые из США создали 3D голограмму

Один из ведущих исследователей Даниэль Смолли рассказал, что данная технология пока может только создавать крошечные изображения в виде спиралей, бабочек или простых узоров. Чтобы создавать более крупные и сложные изображения потребуется больше времени, именно поэтому увидеть их пока можно только через камеру с большой выдержкой. Ученные уверены, что эту проблему можно устранить с помощью увеличения количества частиц, которые создают изображения.Новое изобретение позволит делать изображения, которые раньше было возможно увидеть только в научно-фантастических фильмах. В отличие от голограмм, которые могут лишь передавать картинку между проектором и зрителем, но после увеличения угла обзора изображение исчезнет.Создателя нового «волюметрического» дисплея вдохновил фильм «Железный человек», в котором главный герой использовал 3D-экран вместо стандартного компьютера и управлял им жестами рук.