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Ученые из США создали 3D голограмму
Исследователи из Университета Бригама Янга в США сконструировали лазерный дисплей, транслирующий 3D-изображения в воздухе. Такие изображения отличаются от голограмм тем, что их можно рассмотреть с разных сторон. О таком изобретении, названном «оптической ловушкой» пишет Guardian.

Один из ведущих исследователей Даниэль Смолли рассказал, что данная технология пока может только создавать крошечные изображения в виде спиралей, бабочек или простых узоров. Чтобы создавать более крупные и сложные изображения потребуется больше времени, именно поэтому увидеть их пока можно только через камеру с большой выдержкой. Ученные уверены, что эту проблему можно устранить с помощью увеличения количества частиц, которые создают изображения.
Ученые из США создали 3D голограмму

Новое изобретение позволит делать изображения, которые раньше было возможно увидеть только в научно-фантастических фильмах. В отличие от голограмм, которые могут лишь передавать картинку между проектором и зрителем, но после увеличения угла обзора изображение исчезнет.

Создателя нового «волюметрического» дисплея вдохновил фильм «Железный человек», в котором главный герой использовал 3D-экран вместо стандартного компьютера и управлял им жестами рук.
Наука
Добавил: Oleneva Вчера, 23:00
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