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Сергей Лазарев сообщил пользователям о своей зависимости
Сергей Лазарев поделился со своими многочисленными поклонниками, что сильно зависит от солнца. Данное откровенное признание исполнителя можно прочитать на его личной социальной страничке в интернете.

Сергей Лазарев сообщил пользователям о своей зависимости


Некоторое время назад артист посетил Соединенные Штаты Америки, побывал в Лас-Вегасе и с великим удовольствием насладился достопримечательностями данной местности. Уже совсем скоро певцу придется вернуться в Москву, где климат имеет значительное отличие. Лазарев посетовал, что ему будет крайне тяжело пережить несколько холодных месяцев, и он будет тосковать по теплу и солнечным лучам. “Я - солнцезависимый человек”,- именно так написал Сергей на своей страничке. А также спросил у пользователей, какое время года предпочитают они.

Большинство фанатов свой выбор остановили на лете, ведь в этот период времени в жизни большинства людей происходят какие-то события, дни становятся длиннее и теплей, что в свою очередь заметно поднимает настроение.

Данная публикация молниеносно облетела весь интернет и за непродолжительное время насобирала около 65 тысяч лайков и множество комментариев.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 21:50
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