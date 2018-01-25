Сергей Лазарев сообщил пользователям о своей зависимости

Некоторое время назад артист посетил Соединенные Штаты Америки, побывал в Лас-Вегасе и с великим удовольствием насладился достопримечательностями данной местности. Уже совсем скоро певцу придется вернуться в Москву, где климат имеет значительное отличие. Лазарев посетовал, что ему будет крайне тяжело пережить несколько холодных месяцев, и он будет тосковать по теплу и солнечным лучам. “Я - солнцезависимый человек”,- именно так написал Сергей на своей страничке. А также спросил у пользователей, какое время года предпочитают они.Большинство фанатов свой выбор остановили на лете, ведь в этот период времени в жизни большинства людей происходят какие-то события, дни становятся длиннее и теплей, что в свою очередь заметно поднимает настроение.Данная публикация молниеносно облетела весь интернет и за непродолжительное время насобирала около 65 тысяч лайков и множество комментариев.